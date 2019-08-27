В Тернополе прошла "Формула – 1" на воде

Формула -1 на воде. Чемпионат мира по водно-моторному спорту в этом году провели в Тернополе. Тридцать восемь пилотов из 14 стран соревновались за первое место. Разгоняли лодки до 200 километров в час. Видели зрелищные соревнования и корреспонденты "Сегодня".

Украинский Тернополь – центр водно-моторного спорта планеты. Сюда приехали лучшие пилоты, чтобы побороться за мировое первенство. Венгр Ференц Чаков – один из старейших участников, ему 74 года.

"Я люблю скорость и адреналин, которые есть в этом спорте", – делится он.

Эти лодки могут летать со скоростью до двухсот километров в час. Тернопольский пруд позволяет так разогнаться. Это – единственная водная арена в Украине, которую сертифицировал международный водно-моторный союз для проведения таких соревнований. Прошлогодний победитель Милен из Болгарии с улыбкой рассказывает, как финишировал здесь первым.

"Все были счастливы. Мы из маленького государства. Нужны очень большие деньги на этот спорт. Мы делаем, что можно. Маленькие, но успешные", – говорит Милен Маринов, участник соревнований (Болгария).

В этом году на чемпионат приехали уже 5 команд из Болгарии. Выступают все участники в трех категориях. Все зависит от мощности двигателя.

"Эти соревнования в этом году уникальны еще и тем, что в классе 250 именно в Тернополе определится чемпион мира и представитель международного водно-моторного союза, который уже прибыл, привез с собой медали, и чемпионы мира будут награждены на сцене возле Тернопольского пруда", – говорит Виктор Шемчук, председатель международного жюри, организатор соревнований, президент федерации водно-моторного спорта Украины.

Тысячи тернопольчан на набережной наблюдали за гонками.

В предыдущие годы пилоты из Украины показывали хорошие результаты и даже занимали призовые места. Но на этот раз вынуждены пропустить чемпионат. Говорят, что по техническим причинам. Теперь у них есть год для тренировок, чтобы с триумфом вернуться на воду.

О том, как проходили соревнования в 2017 году, смотрите в сюжете:

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