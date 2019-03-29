В Тернополе работница почты два года присваивала пенсию покойника

Женщина присвоила более 25 тысяч гривен

В Тернополе работница почты два года присваивала пенсию покойника 2019-03-29T12:48:00+02:00 Запад Женщина присвоила более 25 тысяч гривен





"Эта история началась еще два года назад, когда в Тернополе скончался один из бездомных людей. Собственно, и за него почтальон и получала эту пенсию", – рассказал "Сегодня" представитель Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Как выяснилось, бездомный получал пенсию в центральном отделении почты и сам приходил за деньгами. Но в феврале 2016 года он перестал приходить в отделение. Сначала почтальон вернула его пенсию в кассу, но в следующем месяце выплата снова поступила, и женщина решила ее присвоить. Так она делала практически на протяжении двух лет. За это время женщина присвоила более 25 тысяч гривен.

Женщину разоблачили тогда, когда она сама вышла на пенсию. После этого выплаты на покойного бездомного работники почты начали честно возвращать на счета Пенсионного Фонда. Уголовное производство против женщины полиция начала сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

"Почтальон признала свою вину, она сотрудничала со следствием. Она дала все показания, она поняла свою вину. На сегодняшний день материалы по этим всем производствам переданы в суд", – отметил Сергей Крета.

Украденные деньги женщина должна теперь в полном объеме возместить. Но, несмотря на это, почтальонше грозит до пяти лет за решеткой.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, как выросли пенсии в Украине. Наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. При этом средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составляет 514 гривен.

Кроме того, "Сегодня" разбирались, реально добавить еще одну выплату для пенсионеров: "Пенсионерам сулят 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность".

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