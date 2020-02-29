Проверка на коронавирус: в Минздраве отчитались о ситуации в Украине

Врачи проверили все подозрительные случаи заболевания и не подтвердили ни одного случая коронавируса

В Украине не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 29 февраля.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", – говорится в сообщении.

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Также в Минздраве отметили, что проверка двух подозрительных случаев, в Ивано-Франковской и Кировоградской областях, когда люди, вернувшись из Италии, почувствовали недомогание.

"В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала, отобранного от заболевших лиц, дали отрицательный результат на вирусы гриппа", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что китайский коронавирус стал причиной смерти 2924 человек по всему миру. Больше всего летальных исходов зафиксировано в самом Китае – 2 727, а также в Иране (34 человека), Италии (21 человек). В то же время болезнь продолжает распространяться – ею в мире заразились 85 182 человека.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины представили правила безопасности, которые помогут избежать заражения и распространения коронавируса:

Видео: СНБО

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