Проверка на коронавирус: в Минздраве отчитались о ситуации в Украине

В Украине не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 29 февраля.
"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", – говорится в сообщении.
Также в Минздраве отметили, что проверка двух подозрительных случаев, в Ивано-Франковской и Кировоградской областях, когда люди, вернувшись из Италии, почувствовали недомогание.
"В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала, отобранного от заболевших лиц, дали отрицательный результат на вирусы гриппа", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что китайский коронавирус стал причиной смерти 2924 человек по всему миру. Больше всего летальных исходов зафиксировано в самом Китае – 2 727, а также в Иране (34 человека), Италии (21 человек). В то же время болезнь продолжает распространяться – ею в мире заразились 85 182 человека.
Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины представили правила безопасности, которые помогут избежать заражения и распространения коронавируса:
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