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В Тернополе задержали таможенного агента: требовал взятку от "евробяхера"

Сегодня, 18:46

Предприниматель получил деньги за помощь в растаможке автомобиля

Фото: Нацполиция
В Тернополе задержали таможенного агента: требовал взятку от "евробяхера" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ed5/855/5c6ed58550552.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ed5/855/5c6ed58550552.jpg Запад Предприниматель получил деньги за помощь в растаможке автомобиля

В Тернополе задержали таможенного брокера на взятке в 300 долларов. Агент по таможенному оформлению получил  деньги за обещание повлиять на чиновников Тернопольской таможни ГФС, чтобы  утвердить документы без осмотра автомобиля на территории таможни.

"Кроме этого в эту сумму входила растаможка автомобиля по заниженной налоговой ставке, а также не проведение дополнительных начислений при их таможенном оформлении", – сообщают в полиции.

Как оказалось, таможенный брокер объяснил владельцу машины, что заканчивается льготный период и он не успеет вовремя оформить все документы на иномарку Skoda Fabia. А после 22 февраля ему придется заплатить уже на 1,5 тыс. долларов больше. Поэтому 300 условных единиц якобы должны были ускорить работу таможенных работников.

В офисе фигуранта было обнаружено 300 долларов от взятки, а также еще более 11,5 тыс. долларов, 700 евро и более 28 тыс. гривен. Чиновник задержан. Уголовное производство открыто.

Напомним, недавно в Черновцах брокер за 500 долларов обещала помочь в быстрой растаможке транспортного средства на иностранной регистрации.

А в  Киевской области идет суд  над таможенниками, которые требовали взятку за растаможку электромобилей. Обвинительные акты в отношении двух сотрудников Киевской таможни передали в суды, сообщает военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

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Тег взятка, Тернополь, растаможка, евробляхи

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