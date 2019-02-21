В Тернополе задержали таможенного агента: требовал взятку от "евробяхера"
Предприниматель получил деньги за помощь в растаможке автомобиля
В Тернополе задержали таможенного брокера на взятке в 300 долларов. Агент по таможенному оформлению получил деньги за обещание повлиять на чиновников Тернопольской таможни ГФС, чтобы утвердить документы без осмотра автомобиля на территории таможни.
"Кроме этого в эту сумму входила растаможка автомобиля по заниженной налоговой ставке, а также не проведение дополнительных начислений при их таможенном оформлении", – сообщают в полиции.
Как оказалось, таможенный брокер объяснил владельцу машины, что заканчивается льготный период и он не успеет вовремя оформить все документы на иномарку Skoda Fabia. А после 22 февраля ему придется заплатить уже на 1,5 тыс. долларов больше. Поэтому 300 условных единиц якобы должны были ускорить работу таможенных работников.
В офисе фигуранта было обнаружено 300 долларов от взятки, а также еще более 11,5 тыс. долларов, 700 евро и более 28 тыс. гривен. Чиновник задержан. Уголовное производство открыто.
Напомним, недавно в Черновцах брокер за 500 долларов обещала помочь в быстрой растаможке транспортного средства на иностранной регистрации.
А в Киевской области идет суд над таможенниками, которые требовали взятку за растаможку электромобилей. Обвинительные акты в отношении двух сотрудников Киевской таможни передали в суды, сообщает военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Тернополе задержали таможенного агента: требовал взятку от "евробяхера"". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ужгороде задержали сотрудника МВД: брал взятки со скидкой
Заведующий сектором Закарпатского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра требовал 300 долларов
На Закарпатье задержали медика: грозился перевести больную из реанимации в обычную палату
Мужчина требовал 300 евро за продление лечения в реанимационном отделении