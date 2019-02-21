На Закарпатье задержали медика: грозился перевести больную из реанимации в обычную палату
Мужчина требовал 300 евро за продление лечения в реанимационном отделении
В Закарпатской области на взятке задержали заведующего реанимационным отделением одной из районных больниц. Медик требовал 300 евро от местного жителя за госпитализацию и лечение его больной матери, которая находится в коме, в стационарном отделении медицинского учреждения. Об этом сообщает Управление защиты экономики.
Так, сутки пребывания в реанимации заведующий оценивал в 50 евро. Врач злоупотреблял тем, что больная была не транспортабельна, и перевезти ее в другую больницу невозможно. В случае невыполнения поставленных им условий угрожал перевести больную из реанимационного отделения в обычную палату.
Ранее правоохранители задокументировали получение врачом 50 евро неправомерной выгоды, в день госпитализации больного. Медика поместили в изолятор временного содержания. В тот же день ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Ранее в Волынской области на взятке задержали главного врача районного центра первичной медико-санитарной помощи. Такую сумму медик, являющийся также депутатом райсовета, требовал за помощь в трудоустройстве в больницу.
Также задержали на взятке заведующего одного из отделений областной больницы Ивано-Франковска.
А в городе Тячев Закарпатской области задержали врача-невропатологарайонной больницы, который требовал у инвалида 16 тыс. гривен.
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