В Тернопольской области между верующими возле церкви произошла драка

Конфликт начался из-за несогласованности времени проведения богослужений, пострадал один человек

В Тернопольской области между верующими возле церкви произошла драка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/83c/bad/5c583cbad389f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/83c/bad/5c583cbad389f.jpg 2019-02-04T15:25:22+02:00 Запад Конфликт начался из-за несогласованности времени проведения богослужений, пострадал один человек

В селе Гнездичев Збаражского района Тернопольской области возле церкви между местными жителями произошла потасовка на религиозной почве. Причина – несогласованность времени проведения богослужений.

"В начале января на собрании 70% жителей села проголосовали за переход к Православной церкви Украины. Люди договорились о поочередном проведении служб в местном храме. Условий договора придерживались две недели. Однако в воскресенье, 3 февраля, из-за несогласованности времени проведения богослужений между ними возникло недоразумение", – сообщают в полиции.



Отдельные граждане одной из конфликтующих сторон, при поддержке привезенных неместных сторонников, начали стычки с представителями правоохранительных органов.

После столкновения один человек обратился к медикам с жалобами на боли в голове. Врачи скорой оказали ему медпомощь.



Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивали 25 сотрудников полиции, но применение силы со стороны правоохранителей не было. Сведения о данном событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 УК.

Напомним, в Украине продолжается переход приходов Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины– за 2 и 3 февраля под юрисдикцию ПЦУ перешли 28 парафий в 12 областях.

Также мы писали, что согласно последним данным, по количеству переходов общин в новую церковь Украины лидирует Винницкая область.

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