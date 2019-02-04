В Тернопольской области между верующими возле церкви произошла драка
Конфликт начался из-за несогласованности времени проведения богослужений, пострадал один человек
В селе Гнездичев Збаражского района Тернопольской области возле церкви между местными жителями произошла потасовка на религиозной почве. Причина – несогласованность времени проведения богослужений.
"В начале января на собрании 70% жителей села проголосовали за переход к Православной церкви Украины. Люди договорились о поочередном проведении служб в местном храме. Условий договора придерживались две недели. Однако в воскресенье, 3 февраля, из-за несогласованности времени проведения богослужений между ними возникло недоразумение", – сообщают в полиции.
Отдельные граждане одной из конфликтующих сторон, при поддержке привезенных неместных сторонников, начали стычки с представителями правоохранительных органов.
После столкновения один человек обратился к медикам с жалобами на боли в голове. Врачи скорой оказали ему медпомощь.
Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивали 25 сотрудников полиции, но применение силы со стороны правоохранителей не было. Сведения о данном событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 УК.
Напомним, в Украине продолжается переход приходов Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины– за 2 и 3 февраля под юрисдикцию ПЦУ перешли 28 парафий в 12 областях.
Также мы писали, что согласно последним данным, по количеству переходов общин в новую церковь Украины лидирует Винницкая область.
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