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В Тернопольской области пьяный водитель сбил патрульного

Сегодня, 13:57

Также в аварии пострадали двое гражданских - жителей Почаева

Фото: Нацполиция
В Тернопольской области пьяный водитель сбил патрульного //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/828/51d/5c582851dbc81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/828/51d/5c582851dbc81.jpg Запад Также в аварии пострадали двое гражданских - жителей Почаева

В Тернопольской области произошло ДТП, в результате которого три человека с переломами и другими повреждениями попали в больницу. Среди пострадавших – двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

"При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что авария произошла  третьего февраля около двух часов ночи в Почаеве. Двух пострадавших, которые ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, за пару минут до аварии остановили патрульные. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками. В какой-то момент на тротуар выехал автомобиль Volkswagen, сбил людей и врезался и в Mitsubishi", – сообщают в полиции.

По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более 2,5 промилле алкоголя. Мужчина говорит, что заметил патрульную машину слишком поздно.

Пострадавших доставили в травматологическое отделение. Продолжается следствие в соответствии с частью 1 статьи 286 УК.

Напомним, недавно в Одесской области в ДТП с участием маршрутки погибли двое полицейских.

Ранее возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский.

Также мы писали, что  в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.

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Тег авария, ДТП, тернопольская область , копы

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