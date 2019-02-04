В Тернопольской области пьяный водитель сбил патрульного
Также в аварии пострадали двое гражданских - жителей Почаева
В Тернопольской области произошло ДТП, в результате которого три человека с переломами и другими повреждениями попали в больницу. Среди пострадавших – двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
"При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что авария произошла третьего февраля около двух часов ночи в Почаеве. Двух пострадавших, которые ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, за пару минут до аварии остановили патрульные. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками. В какой-то момент на тротуар выехал автомобиль Volkswagen, сбил людей и врезался и в Mitsubishi", – сообщают в полиции.
По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более 2,5 промилле алкоголя. Мужчина говорит, что заметил патрульную машину слишком поздно.
Пострадавших доставили в травматологическое отделение. Продолжается следствие в соответствии с частью 1 статьи 286 УК.
Напомним, недавно в Одесской области в ДТП с участием маршрутки погибли двое полицейских.
Ранее возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский.
Также мы писали, что в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Тернопольской области пьяный водитель сбил патрульного". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тернопольской области пьяный застрелил товарища из охотничьего ружья
Подозреваемого нашли недалеко от тела погибшего
В Харьковской области микроавтобус протаранил застрявшую в снегу легковушку: есть жертвы
Троих пострадавших госпитализировали в больницу