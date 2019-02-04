За выходные почти 30 приходов перешли из Московского патриархата в ПЦУ
Московский патриархат за выходные покинули 28 парафий в 12 областях
В Украине продолжается переход приходов Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины – за 2 и 3 февраля под юрисдикцию ПЦУ перешли 28 парафий в 12 областях.
Соответствующее решение было принято верующими в Ровенской, Харьковской, Киевской, Волынской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Общее количество приходов, перешедших из Московского патриархата в Православную церковь Украины, по состоянию на утро 3 февраля составило 217.
Напомним, что 3 февраля в соборе Софии Киевской состоялась интронизация предстоятеля Православной церкви Украины – митрополита Киевского и всей Украины Епифания.
В то же время, президент Петр Порошенко, поздравив Епифания с восхождением во главу церкви, заверил, что в Украине не будет государственной церкви.
Стоит напомнить также, что Епифаний рассказал о том, как формируется финансирование церкви и какие заработки священников в Украине, добавив, что большинство священников вынуждены практически выживать, не имея средств на то, чтобы прокормить свои семьи.
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