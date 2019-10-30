В Тернопольской области мужчина угнал скорую и вернулся домой в другую область

/ Фото: Нацполиция

Парень угнал автомобиль скорой помощи, чтобы добраться домой. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Как рассказал начальник Чертковского отдела полиции Анатолий Мельник, сообщение о краже автомобиля, принадлежащего одной из сельских медицинских амбулаторий района, поступило от водителя. Полицейские установили, вор воспользовался тем, что машина была не закрытой, а ключи оставлены в замке зажигания.

Похищенный транспорт правоохранители разыскали в одном из сел Ивано-Франковской области. Подозреваемым оказался 22-летний житель Прикарпатья. Он рассказал, что угнал машину, чтобы доехать домой.

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Автомобиль скорой помощи полицейские изъяли, а в отношении его похитителя начали уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

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Напомним, в норвежской столице, в городе Осло, мужчина угнал машину скорой и сбил пять человек. Пострадали двое пенсионеров и женщина с коляской, в которой находились семимесячные близнецы. Всех госпитализировали. Подозреваемого полиция задержала через 15 минут. Чтобы его остановить, правоохранителям пришлось открыть огонь.

Кроме этого, копы поймали и троих учащихся ПТУ в Киевской области, которые за ночь угнали три автомобиля и, пытаясь сбежать от полицейских, устроили ДТП.

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