На Тернопольщине мужчину оправдали за хранение марихуаны: мыши съели доказательство

В Тернопольском районном суде оправдали человека, которого обвиняли в незаконном хранении марихуанны. Об этом пишет realno.te.

Как выяснилось, уголовное дело завели еще в 2017 году, а в суд передали только недавно. Во время судебного разбирательства выяснилось, что вещественного доказательства, а именно пакетика с семью граммами марихуаны, нет.

"Суд предоставил письмо с подписью заместителя начальника следственного управления ГУНП в области, из содержания которого следует, что во время инвентаризации комиссия обнаружила испорченный вещественное доказательство, а точнее его отсутствие – марихуана исчезла, а от спецупаковки остались клочки. Мол, произошло это от ненадлежащего хранения. Вещественные доказательства валялись в помещении на полу в углу. Все мокрое от разлитого вещества неясного происхождения темного цвета со специфическим запахом. К тому же везде – помет от грызунов", - пишет издание.

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Сам обвиняемый не признавал вины. Кстати, мужчина ранее был дважды судим. Освободился из мест лишения свободы в 2011 году. В Тернополе арендовал квартиру, туда и пришли правоохранители с обыском, в результате которого нашли на полке пачку из-под сигарет, в которой находился пакетик с марихуаной.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Михаил Апостол заявил, что "мыши" съели тысячи тонн зерна на складах Госрезерва на миллионы гривен. По его словам, недостача составила почти 2700 вагонов зерна, которое должно было находиться на хранении в Госрезерве.

Потом он объяснил, что это была метафора, но она помогла привлечь внимание к коррупции в Госрезерве.

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