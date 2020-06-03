"Мыши объели" Госрезерв на 800 миллионов: у Авакова объяснили ситуацию

Неприкосновенный запас разворовывался не один год и сейчас не так просто узнать, куда ушло зерно

Советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол заявил, что его слова о том, что тысячи тонн зерна "съели мыши", – это была метафора, но она помогла привлечь внимание к коррупции в Госрезерве. Он пообещал, что следствие установит, куда делось зерна на 800 миллионов гривен. Об этом советник главы МВД рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, государственный неприкосновенный запас разворовывался не один год, и сейчас не так просто узнать, куда ушло зерно.

"О похожих фактах в госпредприятиях, таких как ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины), Госрезерв, я пишу уже лет семь. А тут так получилось, что добавили слово "мыши", и это вызвало резонанс. Открыто уголовное дело, в соответствии с выводами аудиторской комиссии украдено на 800 млн гривен. Мы узнаем, кто это. Это государственный неприкосновенный запас, и это случилось не вчера и не позавчера, эта разница набиралась минимум пять, а то и больше лет. Скорее всего, остались документы, нам в принципе неизвестно фактически, куда все это делось, но думаю, скоро по заказу следствия будет проведена аудиторская проверка, и мы все узнаем", – сказал Апостол.

Советник Авакова отметил, что из Госрезерва пропало не только зерно, но и запасы топлива, продуктов питания и сотни тысяч тонн сахара.

"Это будет очень тяжелый и долгий процесс (проверки), по всем складам Украины товара на десятки миллиардов гривен", – добавил он

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Михаил Апостол заявил, что "мыши" съели тысячи тонн зерна на складах Госрезерва на миллионы гривен. По его словам, недостача составила почти 2700 вагонов зерна, которое должно было находиться на хранении в Госрезерве. Сумма убытков – более 800 млн гривен.

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