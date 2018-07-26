В Тернопольской области на территории предприятия нашли более десятка человеческих скелетов

По предварительной информации, все люди погибли от рук энкаведистов после 1945 года

Скелеты четырнадцати человек, расстрелянных в период Второй мировой войны, обнаружили во время раскопок в городе Шумск Тернопольской области.

"В данной местности представители львовского общества проводят раскопки и занимаются поиском жертв политических репрессий и войн. Во время работ по территории одного из частных предприятий они обнаружили захоронения четырнадцати тел, а именно – скелетированные останки неизвестных. По предварительной информации, все люди погибли от рук энкаведистов после 1945 года", – сообщают в полиции.

Об этой находке руководитель группы сообщил в местное отделение полиции. После фотосъемок, остатки изъяли и направили в морг. Решается вопрос о передаче останков на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.

Открыто досудебное расследование – умышленное убийство из корыстных побуждений.

Ранее во Львове на территории костела нашли массовые захоронения людей.

Также во время проведения раскопок во дворе бывшего застенка НКВД и гестапо во Львове "Тюрьма на Лонцкого" обнаружили два места массовых захоронений людей, которых просто засыпали бытовым и строительным мусором. Исследователи предполагают, что это жертвы НКВД периода с 1939 до 1941 года.