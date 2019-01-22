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В Тернопольской области нашли тело бизнесмена

Сегодня, 17:35

Огнестрельное ранение мужчина получил в левую височную часть головы

Фото: megaohota.ru
В Тернопольской области нашли тело бизнесмена //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/737/897/5c47378970942.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/737/897/5c47378970942.jpg Запад Огнестрельное ранение мужчина получил в левую височную часть головы

В одном из сел Тернопольской области нашли тело 62-летнего мужчины со следами огнестрельного ранения.

"Погибшего 21 января около 19:00 нашла в подвальном помещении дома в поселке Большая Березовица Тернопольского района его гражданская жена", – сообщают в полиции.

При предварительном осмотре тела выяснилось, что огнестрельное ранение мужчина получил в левую височную часть головы.

Рядом с ним правоохранители нашли огнестрельное оружие – карабин "Сайга-410К", зарегистрированный на погибшего, а также пулю и гильзу.

Следов проникновения в дом или каких-либо повреждений дверей и окон оперативники не обнаружили. Отсутствуют на месте происшествия и следы борьбы. Правоохранители открыли досудебное расследование.

Известно, что погибший владел рестораном а также имел отношение к бизнесу детских развлечений.

Напомним, не так давно в Тернопольской области нашли мертвым постояльца отеля.

Ранее во Львове возле ресторана "Старгород" по улице Римлянина был найден мертвым молодой человек. Как заявили друзья мужчины, его избили охранники заведения.

Также сообщалось, что во Львове мертвого мужчину нашли на трамвайной остановке.

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