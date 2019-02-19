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В Тернопольской области от пенсионерки требуют вернуть субсидию

Сегодня, 13:53

Женщина должна вернуть государству 20 тысяч гривен, но пенсия у нее – чуть больше 1,5 тысячи

В Тернопольской области от пенсионерки требуют вернуть субсидию Запад Женщина должна вернуть государству 20 тысяч гривен, но пенсия у нее - чуть больше 1,5 тысячи

В городе Монастыриска Тернопольской области от пенсионерки требуют вернуть субсидию. Полицейские уже открыли против женщины уголовное производство.

Правоохранители уверяют, что женщина получила льготу на отопление дома в размере 20 тысяч гривен, а сама тем временем купила квартиру. Теперь от пенсионерки требуют вернуть государству все до копейки. Сама же Анна Вакула уверяет, что квартиру купил ее сын. Но правоохранители объясняют, что когда женщина получала субсидию на отопление, в декларации не указала, что купила квартиру.

"Есть вероятность, что она, может, и не знала, поскольку дети ее за границей и приобрели недвижимость в Ивано-Франковске, зарегистрировали на нее. Возможно, действительно женщина и не осознавала этого поступка", – рассказал "Сегодня" начальник отдела коммуникации ГУНП в Тернопольской области Сергей Крета.

Теперь пенсионерка должна вернуть государству 20 тысяч гривен, но пенсия у женщины – чуть больше полторы тысячи.

Примечательно, что в прошлом году субсидию на отопление в Тернопольской области получили более 115 тысяч человек, и более тысячи из них нарушили закон. В полиции тем временем предупреждают – тем, кто присвоил государственные средства, грозит до трех лет тюрьмы или штраф.

Ранее мы писали о том, что 6 февраля Кабинет министров Украины одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день Президент Петр Порошенко заявил, что они начнутся с 4 марта. По его словам, в среднем размер выплаты составит 1500 гривен.

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Тег долг, субсидии, пенсионерка, тернопольская область , уголовное производство

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