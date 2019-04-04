В Тернопольской области парень на "бляхах" насмерть сбил девушку и сбежал

Девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода

Фото: dpchas.com.ua

В Тернопольской области парень на "бляхах" насмерть сбил девушку и сбежал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5de/91e/5ca5de91e16a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5de/91e/5ca5de91e16a6.jpg 2019-04-04T13:40:13+03:00 Запад Девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода

В райцентре Залещики Тернопольской области 3 апреля около 17:40 произошло смертельное ДТП. Под колесами Mercedes оказалась 16-летняя девушка. Она стояла на автобусной остановке и ждала родственников. Последние подъехали и припарковались с другой стороны дороги.

Потерпевшая начала перебегать проезжую часть вне пешеходного перехода, хотя он находился в сорока метрах от места аварии. Однако перейти дорогу девушке не удалось. Она попала под колеса иномарки, поскольку водитель не успел затормозить. Об этом сообщают в полиции.

Виновник аварии не остановился, а поехал дальше. Пешеход от полученных травм погибла на месте происшествия. Родственники запомнили, что автомобиль беглеца был на болгарской регистрации.

Следственно-оперативная группа установила личность водителя. Менее чем через час его задержали.

Мужчина в содеянном сознался, объяснив, что не остановился от испуга. У него взяли кровь для проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ. Продолжается следствие.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

Также мы писали, что в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

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