Жуткое ДТП в Ровенской области: пострадала целая семья

Водитель легковушки влетел в дерево и машина перевернулась

Фото: Нацполиция

Жуткое ДТП в Ровенской области: пострадала целая семья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/46c/394/5ca46c394119d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/46c/394/5ca46c394119d.jpg 2019-04-03T11:20:15+03:00 Запад Водитель легковушки влетел в дерево и машина перевернулась









В Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло ДТП, в котором травмировались четыре человека.

Полицейские на месте происшествия установили, что 37-летний житель Тернополя, водитель автомобиля Volkswagen T5, двигаясь в направлении Львова, не справился с управлением и допустил выезд на правую обочину, затем его занесло на левую часть дороги, где его машина столкнулась с деревом и перевернулась.

В результате ДТП водителя с переломом таза, закрытой черепно-мозговой доставили в реанимационное отделение.

Кроме того, в салоне находились пассажиры: 33-летняя жена водителя и двое сыновей в возрасте трех и полутора лет.

Женщину с ушибами позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы, а детей с ушибами мягких тканей головы – в травматологию детской больницы, где медики будут проводить дополнительное обследование.

В полиции открыли досудебное расследование. Транспортное средство поместили на спецплощадку.

Напомним, недавно в Ровенской области пьяный водитель влетел в столб. В салоне авто находились трое пассажирок. В результате столкновения от полученных травм на месте погибла 16-летняя жительница Владимирецкого района.

Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

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