Жуткое ДТП в Ровенской области: пострадала целая семья
Водитель легковушки влетел в дерево и машина перевернулась
В Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло ДТП, в котором травмировались четыре человека.
Полицейские на месте происшествия установили, что 37-летний житель Тернополя, водитель автомобиля Volkswagen T5, двигаясь в направлении Львова, не справился с управлением и допустил выезд на правую обочину, затем его занесло на левую часть дороги, где его машина столкнулась с деревом и перевернулась.
В результате ДТП водителя с переломом таза, закрытой черепно-мозговой доставили в реанимационное отделение.
Кроме того, в салоне находились пассажиры: 33-летняя жена водителя и двое сыновей в возрасте трех и полутора лет.
Женщину с ушибами позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы, а детей с ушибами мягких тканей головы – в травматологию детской больницы, где медики будут проводить дополнительное обследование.
В полиции открыли досудебное расследование. Транспортное средство поместили на спецплощадку.
Напомним, недавно в Ровенской области пьяный водитель влетел в столб. В салоне авто находились трое пассажирок. В результате столкновения от полученных травм на месте погибла 16-летняя жительница Владимирецкого района.
Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
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