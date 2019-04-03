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Жуткое ДТП в Ровенской области: пострадала целая семья

Сегодня, 11:20

Водитель легковушки влетел в дерево и машина перевернулась

Фото: Нацполиция
Жуткое ДТП в Ровенской области: пострадала целая семья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/46c/394/5ca46c394119d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/46c/394/5ca46c394119d.jpg Запад Водитель легковушки влетел в дерево и машина перевернулась

В Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло ДТП, в котором травмировались четыре человека.

Полицейские на месте происшествия установили, что 37-летний житель Тернополя, водитель автомобиля Volkswagen T5, двигаясь в направлении Львова, не справился с управлением и допустил выезд на правую обочину, затем его занесло на левую часть дороги, где его машина столкнулась с деревом и перевернулась.

В результате ДТП водителя с переломом таза, закрытой черепно-мозговой доставили в реанимационное отделение.

Кроме того, в салоне находились пассажиры: 33-летняя жена водителя  и двое сыновей в возрасте трех и полутора лет.

Женщину с ушибами позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы, а детей с ушибами мягких тканей головы – в травматологию детской больницы, где медики будут проводить дополнительное обследование.

В полиции открыли досудебное расследование. Транспортное средство поместили на спецплощадку.

Напомним, недавно в Ровенской области пьяный водитель  влетел в столб. В салоне авто находились трое пассажирок. В результате столкновения от полученных травм на месте погибла 16-летняя жительница Владимирецкого района.

Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

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Тег авария, ДТП, дети, ровно

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Сегодня

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