В Тернопольской области подтвержден второй зараженный коронавирусом

Лицам, которые контактировали с заболевшими, рекомендуют самоизолироваться

В Тернопольской области подтвердили второй случай заражения Covid-19. Инфицированный мужчина был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали заболевание, сообщил Тернопольский областной лабораторный центр в Фейсбуке.

"В 20:10 23 марта 2020г. в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай Covid-19", – говорится в сообщении.

Как отметили в лабораторном центре, оба мужчины находились на похоронах в одном населенном пункте Тернопольской области.

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Как отмечается, этот факт свидетельствует об одномоментном заражении и наличии общего источника инфекции.

Лицам, которые контактировали с заболевшими, рекомендуют самоизолироваться и сообщить об этом своему врачу.

Напомним, Тернополь закупил тест-системы и экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса. Их приобрели за счет городского бюджета.

Ранее мы писали, что в Тернополе объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением коронавируса.

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