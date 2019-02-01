В Тернопольской области поймали "земельного" взяточника
Сельский председатель требовал 3500 долларов от бизнесмена
В Тернопольской области задокументировали факт вымогательства и получения сельским головой неправомерной выгоды в размере 3500 долларов.
"Установлено, что сельский председатель требовал от бизнесмена деньги за содействие в решении вопроса о предоставлении в аренду земельного участка в размере 10 га на территории одного из сел Бережанского района для ведения предпринимательской деятельности", – сообщают в прокуратуре.
Злоумышленника задержали "на горячем" – во время получения денег. Продолжается расследование по ч.3 ст. 368 УК Украины.
Напомним, ранее на взятке поймали чиновника Черновицкого горсовета, который требовал от частного предпринимателя 5 тыс. гривен.
Ранее мы сообщали, что в Киевской областичиновник райгосадминистрации хотел заработать 100 тыс. долларов на решении земельных вопросов.
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