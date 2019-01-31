Во Львове чиновник требовал 65 тысяч долларов от ветерана АТО
Один из руководителей областного управления Госгеокадастра обещал за эту сумму выделить в собственность земельный участок возле природного парка
Во Львове сегодня, 31 января, разоблачили на взятке одного из руководителей областного управления Госгеокадастра. За решение земельного вопроса он требовал 65 тыс. долларов.
"Было установлено, что один из начальников указанного учреждения пообещал гражданину решить в его пользу земельный вопрос в случае предоставления 65 тыс. долларов неправомерной выгоды", – сообщают в полиции.
За эту сумму чиновник обещал помочь получить в собственность земельный участок вблизи природного парка.
Чиновника задержали рядом с его офисом во время получения первого "транша". В автомобиле правонарушителя правоохранители изъяли 32,5 тыс. долларов, полученных в качестве взятки.
В ходе досудебного расследования будет проверяться причастность чиновника к совершению аналогичных и других преступлений, а также возможная причастность к ним других должностных лиц госучреждения.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УКУ.
Напомним, ранее на взятке поймали чиновника Черновицкого горсовета, который требовал от частного предпринимателя 5 тыс. гривен.
А в Ивано-Франковской области задержали на взятке начальникасектора криминальной полиции одного из районных подразделений.
Также мы писали, что в Киеве будут судить прокурора, получившего 15 тысяч долларов взятки. Прокурор требовал деньги с двух преступников. Кроме того, мы в Украине выросло количество взяток.
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