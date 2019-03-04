В Запорожье водители фур выбрасывали горы отходов рядом с жилыми домами

Жители, пострадавшие от действий водителей, сняли происходящее на фото и вызвали копов

В Запорожье водители фур сваливали горы отходов возле жилых домов. Фото: Instagram

В Запорожье водители фур выбрасывали горы отходов рядом с жилыми домами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d40/c56/5c7d40c56b96e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d40/c56/5c7d40c56b96e.jpg 2019-03-04T17:17:56+02:00 Запорожье Жители, пострадавшие от действий водителей, сняли происходящее на фото и вызвали копов

В Запорожье водители фур, перевозивших мясо, сваливали отходы прямо на проезжую часть у жилых домов. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

В частности, горожане заметили, что на улице Складской в Коммунарском районе водители двух фур, в которых перевозили мясные продукты, перегружали товар, выбрасывая отходы на обочину.

По словам местных жителей, возле их дворов уже несколько дней стоит неприятный запах, а также они опасаются из-за возможного появления грызунов.

Возмущенные жители улицы вызвали на место происшествия полицию, однако до приезда стражей порядка водители фур успели уехать.

Напомним, ранее в лесополосе возле одного из сел Запорожской области обнаружили свалку ртутных ламп – более трех тысяч штук насчитали местные жители. Эти лампы содержат пары ртути, которые опасны и для людей, и для животных.

А в селе Песочин под Харьковом неизвестные принялись вывозить мусор и сбрасывать его в нескольких сотнях метров от реки, прямо возле домов. Местные жители подозревают, что свалку устроил владелец участка, который может неплохо на ней зарабатывать, хотя земля была выделена под сельское хозяйство.

Также мы писали о том, как "приключения" львовского мусора продолжались в Черниговской области, а также о том, как в Днепре разгорелся мусорный скандал.

Кроме того, стоит напомнить, что после отдыха туристов-"дикарей" на побережье Азовского моря на Федотовой косе в Запорожской области остались горы отходов.

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