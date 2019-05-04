В Тернопольской области состоится реконструкция масштабного боя УПА и отрядов НКВД
Это ожесточенное противостояние попытается воспроизвести молодежь
Около четырехсот молодых людей живут под открытым небом в лесу в Тернопольской области. Со всей Украины съехались в село Антоновка. Там 75 лет назад состоялся самый масштабный в истории бой Украинской Повстанческой Армии и отрядов НКВД. Это ожесточенное противостояние и попытается воспроизвести молодежь. Помогать в этом будет последний живой участник тех событий – Василий Кирилюк.
Они три дня будут пытаться захватить флаг другой команды. В этих лесах воспроизводят события 44-го года. Крупнейший в истории бой между НКВД и УПА. Исследователи считают – советские войска сюда прислали, так как повстанцы уничтожили командующего Первого украинского фронта Ватутина и пытались сорвать призыв в Красную армию.
О боях, которые велись здесь, заговорили, только когда Украина обрела независимость. Василий Кирилюк – последний живой участник тех событий. Говорит, против повстанцев были танки, самолеты и пулеметы.
"Потому что их было 25-30 тысяч, а нас было 5000. А как мы бывали окружены, что нас загоняли ... то это по три дня без пищи", – делится он.
Дмитрий – из Луганска, выехал оттуда из-за российской агрессии. В этом году он – руководитель одной из команд в полевой игре.
По образованию он металлург. Но за несколько лет участия в патриотических соревнованиях хорошо научился распознавать следы в лесу.
Они собираются в тернопольских лесах, не только чтобы почтить память павших за независимость Украины, но и чтобы передать младшим товарищам умение выживать в дикой природе. Немало тех, кто прошел обучение именно в полевой игре, в 2014-м с Майдана ушли добровольцами на передовую.
Между тем, в Тернопольской области во время ремонта канализации в Черткове рабочие раскопали подземелье, в котором нашли кровати и разбросанные вещи. Предполагают, что находка была криивкой бойцов УПА, а городские власти исследуют находку и думают над тем, чтобы превратить ее в туристический памятник.
Кроме того, в 2015 году Рада признала ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне. Борцы за независимость Украины в ХХ веке и их семьи могли пользоваться дополнительными соцгарантиями и льготы.
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