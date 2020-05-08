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В Тернопольской области умерла женщина с бессимптомным COVID-19

8 мая, 13:24

Тина Наринецкая

Инфицированной было 90 лет

В Тернопольской области, где недавно мужчина покончил с собой на самоизоляции, коронавирус унес еще одну жизнь – умерла женщина из дома престарелых в селе Барыш. Об этом рассказал директор Территориального центра социального обслуживания Андрей Лысый, сообщает "Медиатор".

"Наша подопечная Ольга Васильевна умерла позавчера вечером. Заболела коронавирусом примерно две недели назад, ей делали повторные пробы и была признана отрицательной. Вчера утром должны были брать тест третий раз, но несчастная подопечная не дождалась. К тому же, говорят врачи, она была бессимптомной", – отметил он.

Умершей было 90 лет. COVID-19 у нее подтвердили только после смерти. Ольгу уже похоронили, и ее родных на церемонии не было.

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"Все происходило согласно процедуре, закупили гроб, специальный мешок, хлорным раствором обработали тело, гроб. С городского совета работники выкопали на кладбище яму. Был священник, наша заведующая", – добавил Лысый.

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Что касается остальных жильцов дома престарелых, то сейчас они и еще восемь медиков находятся на самоизоляции. Как рассказал председатель сельсовета Михаил Стасив, в селе Барыш уже обнаружили 37 инфицированных. А вот медсестра из дома престарелых, в которой одной из первых подтвердили COVID-19, уже вылечилась.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, сейчас в Украине зафиксировали 14 195 случаев заболевания COVID-19.

Как в Украине хоронят умерших от коронавируса – смотрите в сюжете "Сегодня":

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