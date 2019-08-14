В Ужгороде из роддома украли вакцины для новорожденных

Всего было украдено около двух с половиной тысяч противотуберкулезных прививок

В Ужгороде из родильного дома похитили две с половиной тысячи доз противотуберкулезных вакцин для новорожденных. Нехватку препарата врачи заметили во время плановой вакцинации. Украденных доз должно было хватить на полгода.

После кражи сыворотки в роддоме осталось всего на две недели. Медики не могут понять, кому понадобилась вакцина, и предупредили: если ее неправильно хранить, она теряет свои свойства, а полицейские разыскивают вора.

"В медучреждении отсутствует видеонаблюдение. Именно поэтому собираются вещественные доказательства, опрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства данного инцидента", – заверила спикер Нацполиции в Закарпатской области Инесса Манзулич.

Ранее исполняющая обязанности главы Минздрава рассказала о воздействии загара на организм человека и рассказала, что делать при солнечных ожогах и как от них уберечься.

Напомним, мы писали, что люди часто страдают болезнями горла и летом, врачи связывают это с привычкой утолять жажду прохладительными напитками, заедать жару мороженым или спасаться от нее под кондиционером. Министр здравоохранения Ульяна Супрун развенчала популярный миф о кондиционерах.

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