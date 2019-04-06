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В Ужгороде мужчина посреди улицы продавал гранатомет

Сегодня, 15:18

"Продавец" решил устроить торговлю противотанковым гранатометом посреди улицы

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Ужгороде мужчина посреди улицы продавал гранатомет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/898/171/5ca898171be2e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/898/171/5ca898171be2e.png Запад "Продавец" решил устроить торговлю противотанковым гранатометом посреди улицы

В Ужгороде мужчина прямо на улице пытался продать ручной противотанковый гранатомет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

"Задокументировано, как 35-летний житель Ужгорода попытался сбыть ручной противотанковый гранатомет на одной из улиц города. В ходе обыска у мужчины изъята граната Ф-1. Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием", следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно во Львове в подвале многоэтажного жилого дома обнаружили оружие и боеприпасы – гранату РГД-5, запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 граммов пороха. 

Также сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

А в городе Ковель у 49-летнего местного жителя полицейские изъяли более 5 000 боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и огнестрельное оружие. Свой арсенал мужчина хранил в одном из гаражных массивов города.

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Тег оружие, граната, ужгород, Закарпатская область, гранатомет

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