В Ужгороде мужчина посреди улицы продавал гранатомет
"Продавец" решил устроить торговлю противотанковым гранатометом посреди улицы
В Ужгороде мужчина прямо на улице пытался продать ручной противотанковый гранатомет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
"Задокументировано, как 35-летний житель Ужгорода попытался сбыть ручной противотанковый гранатомет на одной из улиц города. В ходе обыска у мужчины изъята граната Ф-1. Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы", – говорится в сообщении.
Было открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием", следственные действия продолжаются.
Напомним, недавно во Львове в подвале многоэтажного жилого дома обнаружили оружие и боеприпасы – гранату РГД-5, запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 граммов пороха.
Также сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
А в городе Ковель у 49-летнего местного жителя полицейские изъяли более 5 000 боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и огнестрельное оружие. Свой арсенал мужчина хранил в одном из гаражных массивов города.
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