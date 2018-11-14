В Ужгороде ночью сожгли два внедорожника

Сегодня, 12:22

По информации местных СМИ, машины принадлежали бывшему начальнику СБУ и его жене


Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Ночью в Ужгороде горели два внедорожника, принадлежащих местному жителю и его жене.

"Сегодня, 14 ноября, в 00.48 поступило сообщение от 51-летнего жителя города Ужгород, что во дворе его дома произошло возгорание двух транспортных средств", – сообщают в полиции.

Следственно-оперативная группа установила, что горели автомобили марки Vоlkswagen Тouаreg и Audi Q7, принадлежащих заявителю и его жене.

"Пламя полностью уничтожило автомобиль Audi Q5. Также поврежден моторный отсек и салон другого, автомобиля", – добавляют в ГСЧС.

По факту умышленного уничтожения имущества полиция начала уголовное производство. Назначен ряд экспертиз для выяснения  причины и обстоятельств возгорания автотранспорта.

Как сообщают местные издания, машины принадлежали бывшему руководителю областного управления СБУ, который занимал эту должность в период 2013-2014 годов.

Напомним, не так давно во Львове горела машины жены чиновника мэрии.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.

Ранее мэр города Дубно Ровенской области сообщил в полицию, что неизвестные  пытались поджечь его гаражное помещение. В ту же ночь в Ровно подожгли дверь  квартиры, где находился депутат облсовета.

 
пожар, поджог, машины, ужгород

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"Сегодня"

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