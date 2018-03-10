В Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу

Сегодня, 14:10

На данный момент все обстоятельства аварии выясняются

Фото: http://vindaily.info
Фото: http://vindaily.info

В Виннице на улице Пирогова пассажирский автобус "ПАЗ" столкнулся автомобилем "Пежо-эксперт" и врезался в столб. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"По предварительной информации, произошло касательное столкновение автобуса "ПАЗ" сообщением "Винница-Бохоники" с автомобилем "Пежо-эксперт". После этого автобус въехал в электроопору", – говорится в сообщении.

Из-за аварии четверо пассажиров автобуса доставлены в больницу для проведения медицинского осмотра и оказания помощи. Одного из них госпитализировали, а стальных отпустили домой.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). За такое правонарушение может грозить до трех лет ограничения свободы", – отметили в полиции.

На данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия следственно-оперативная группа полиции проводит осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Польше на скользкой дороге недалеко от Перемышля микроавтобус Ford с украинцами выехал на встречную полосу и врезался в тяжелый грузовик. Водитель и пассажир погибли на месте. Четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Один из них в тяжелом состоянии был транспортирован вертолетом спасательной службы. Позже МИД подтвердил гибель двух украинцев.
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