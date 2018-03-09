В Польше автобус с украинцами врезался в грузовик, есть погибшие

В Польше на скользкой дороге недалеко от Перемышля микроавтобус Ford с украинцами выехал на встречную полосу и врезался в тяжелый грузовик.

Об этом сообщает nowiny24.pl.

"Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь по направлению к Перемышлю, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом", – сообщается в заявлении полиции.

По словам пресс-секретаря муниципальной полиции Перемышля Магдалины Стекуры, на момент столкновения в микроавтобусе было шестеро украинцев.





Фото: nowiny24.pl.

Фото: nowiny24.pl.

"Водитель и пассажир погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Один из них в тяжелом состоянии был транспортирован вертолетом спасательной службы", – сказано в сообщении.

Также стало известно, что украинцы ехали из Старой Бирчи, где работали на реконструкции моста.

Напомним, в конце февраля четверо украинцев погибли в Польше при столкновении автомобиля с поездом.

Также в Польше украинец устроил смертельное ДТП: в пьяном состоянии за рулем BMW он не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево.