В Винницкой области прошли соревнования охотников и рыбаков

Сегодня, 15:31

Эти соревнования в регионе состоялись впервые


В Винницкой области прошли соревнования охотников и рыбаков, на которые участники съехались со всей Украины. Соревнования в регионе в этом году устроили впервые, а готовились к ним целый год.

Рыбаки ловили карасей и карпов, а охотники выслеживали уток. Лучших рыбаков и охотников наградили ценными призами: охотникам вручили патронаж, а рыбакам – удочки и термосы. Добытые рыбу и дичь участники с собой не забирали, а сварили вкусную уху и жарили шашлыки. В следующем году здесь снова планируют устроить соревнования.

А 25 августа на Жуковом острове недалеко от Киева состоялся десятый ежегодный открытый чемпионат по спортивной рыбалке, в котором принимали участие люди с инвалидностью.

Кроме того, не так давно участники АТО соревновались в спортивной рыбалке под Киевом. Соревнования проходили в двух категориях – самый большой улов и самая большая рыба.

Ранее, журналисты "Сегодня" выяснили сколько стоит удовольствие порыбачить на обустроенных озерах и прудах, и где можно поймать рыбку абсолютно бесплатно в Черкасской области.
рыбаки, соревнования, охотники, винницкая область

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