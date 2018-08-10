На Закарпатье начался Кубок Украины по пожарно-прикладному спорту

Сегодня, 13:32

В соревнованиях участвуют лучшие 15 команд спасателей со всей Украины


На Закарпатье стартовали соревнования за Кубок Украины по пожарно-прикладному спорту. Сюда приехали лучшие 15 команд спасателей со всей Украины.

Во время соревнований спасатели выполняют множество задач: они преодолевают полосы с препятствиями, бегут сквозь огонь и поднимаются на скорость по штурмовой лестнице.

"Пожарно-прикладной спорт – это прежде всего форма подготовки пожарных. Потому что все виды, которые включают соревнования, они практически применяются в самых простых ситуациях, когда спасатель приезжает на пожар", – отмечает Александр Тарасов, главный судья соревнований.

По результатам соревнований из участников сформируют сборную Украины по пожарно-спасательному спорту. В сентябре она будет бороться за призовые места уже на Чемпионате Мира в Словакии.

Не так давно, в Ровно полицейские со всей Украины соревновались в скоростном маневрировании. В соревнованиях участвовали 28 команд полицейских-водителей. В первый день участники упражнялись на классической полосе экстремального маневрирования, а во второй – на полосе контраварийного вождения, которую используют в соревнованиях телохранителей.

Кроме того, маневры сил МВД состоялись в Вышгороде под Киевом. 
Закарпатье, спасатели, соревнования

Вы сейчас просматриваете новость "На Закарпатье начался Кубок Украины по пожарно-прикладному спорту". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

В Киеве солдаты боролись за звание самой сильной воинской части

30 Июля, 02:42

Соревнования проводят в третий раз – в память о погибших воинах АТО

Запад

Во Львове украинские десантники мерились силой

29 Июля, 23:45

Соревновались в гребле, подъеме штанги и гирь, отжимании и подтягивании
Загрузка...

Другие новости

Под Киевом прошли соревнования нацгвардейцев

10 Июля, 17:05

Бойцам нужна огромная сила духа и хорошая подготовка  

Запад

В Ровно полицейские со всей Украины соревновались в скоростном маневрировании

27 Июня, 18:29

Первенство завоевала команда полиции охраны из Львовской области
Загрузка...