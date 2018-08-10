На Закарпатье начался Кубок Украины по пожарно-прикладному спорту

На Закарпатье стартовали соревнования за Кубок Украины по пожарно-прикладному спорту. Сюда приехали лучшие 15 команд спасателей со всей Украины.

Во время соревнований спасатели выполняют множество задач: они преодолевают полосы с препятствиями, бегут сквозь огонь и поднимаются на скорость по штурмовой лестнице.

"Пожарно-прикладной спорт – это прежде всего форма подготовки пожарных. Потому что все виды, которые включают соревнования, они практически применяются в самых простых ситуациях, когда спасатель приезжает на пожар", – отмечает Александр Тарасов, главный судья соревнований.

По результатам соревнований из участников сформируют сборную Украины по пожарно-спасательному спорту. В сентябре она будет бороться за призовые места уже на Чемпионате Мира в Словакии.

Не так давно, в Ровно полицейские со всей Украины соревновались в скоростном маневрировании. В соревнованиях участвовали 28 команд полицейских-водителей. В первый день участники упражнялись на классической полосе экстремального маневрирования, а во второй – на полосе контраварийного вождения, которую используют в соревнованиях телохранителей.

Кроме того, маневры сил МВД состоялись в Вышгороде под Киевом.