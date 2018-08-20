В Запорожье прошел чемпионат Украины по вертолетному спорту

Сегодня, 19:48

За победу в соревнованиях боролись восемь команд


В Запорожье состоялся чемпионат Украины по вертолетному спорту. В соревнованиях участвовали восемь команд, в том числе и экипажи из Беларуси. Этот год стал юбилейным для чемпионата: впервые он состоялся ровно шестьдесят лет назад.

Экипажи соревновались на хорошо известных вертолетах "Ми-2", но с модернизированными двигателями и системой управления. Вертолетчики должны были выполнить три упражнения: на умение двигаться заданным курсом и точность доставки груза. Самым сложным заданием стало поднять и перенести вертолетом обычное ведро.

Победителем чемпионата стала запорожская команда. Все экипажи уже готовы к новым испытаниям – летом 2019 года их ждут следующие соревнования.

Не так давно на Закарпатье прошли соревнования за Кубок Украины по пожарно-прикладному спорту. Сюда приехали лучшие 15 команд спасателей со всей Украины.

Не так давно, в Ровно полицейские со всей Украины соревновались в скоростном маневрировании. В соревнованиях участвовали 28 команд полицейских-водителей. 
спорт, Запорожье, соревнования, вертолеты

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