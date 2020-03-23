"Вернулись 18 заробитчан": как живет село на Буковине с 11 больными коронавирусом

В одном из сел Черновицкой области, где обнаружили 11 человек с подтвержденным коронавирусом, ввели особый режим въезда и выезда. В населенный пункт разрешено завозить только продукты питания и медикаменты.
Местным жителям разрешено выезжать из села только по неотложным делам – если нужна медицинская помощь или на работу в учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность других городов и сел, сообщает издание АСС.
"Есть определенные инструкции, как мы должны действовать. Чаще общаемся с пациентами по телефону. Если же состояние пациента тяжелое – лишь в таком случае людей госпитализируют. Но в целом, все в большинстве случаев по телефону решаем", - сказал главный семейный врач села Олег Банар.
По его словам, жители Колинковцев меньше ходят по улицам и ограничивают общение друг с другом.
"Панических настроений у населения я не вижу. Я думаю, что большинство людей перенесут недуг легко", - добавил медик.
Он рассказал также, что в селе – 11 подтвержденных случаев COVID-19, а первой инфекцию зафиксировали у женщины, которая вернулась в село с заработков в Италии.
"По нашему списку, в село вернулись 17-18 заробитчан. Это те, о ком мы знаем. Большинство из Италии, хотя есть и из Польши, Германии, Чехии", - объяснил врач.
Также он подчеркнул, что местные жители с пониманием относятся ко всем ограничениям, в том числе и к особому режиму передвижений.
"Такие меры нужно вводить, потому что изоляция – это эффективный метод остановить распространение вирусной инфекции. Да, наверное, это менее удобно, но иначе нельзя. Мы не можем позволять людям общаться в такой форме, как было раньше. Это опасно", - резюмировал Банар.
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