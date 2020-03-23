"Вернулись 18 заробитчан": как живет село на Буковине с 11 больными коронавирусом

В село разрешают ввозить только продукты и медикаменты

В одном из сел Черновицкой области, где обнаружили 11 человек с подтвержденным коронавирусом, ввели особый режим въезда и выезда. В населенный пункт разрешено завозить только продукты питания и медикаменты.

Местным жителям разрешено выезжать из села только по неотложным делам – если нужна медицинская помощь или на работу в учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность других городов и сел, сообщает издание АСС.

"Есть определенные инструкции, как мы должны действовать. Чаще общаемся с пациентами по телефону. Если же состояние пациента тяжелое – лишь в таком случае людей госпитализируют. Но в целом, все в большинстве случаев по телефону решаем", - сказал главный семейный врач села Олег Банар.

По его словам, жители Колинковцев меньше ходят по улицам и ограничивают общение друг с другом.

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"Панических настроений у населения я не вижу. Я думаю, что большинство людей перенесут недуг легко", - добавил медик.

Он рассказал также, что в селе – 11 подтвержденных случаев COVID-19, а первой инфекцию зафиксировали у женщины, которая вернулась в село с заработков в Италии.

"По нашему списку, в село вернулись 17-18 заробитчан. Это те, о ком мы знаем. Большинство из Италии, хотя есть и из Польши, Германии, Чехии", - объяснил врач.

Также он подчеркнул, что местные жители с пониманием относятся ко всем ограничениям, в том числе и к особому режиму передвижений.

"Такие меры нужно вводить, потому что изоляция – это эффективный метод остановить распространение вирусной инфекции. Да, наверное, это менее удобно, но иначе нельзя. Мы не можем позволять людям общаться в такой форме, как было раньше. Это опасно", - резюмировал Банар.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как президента Владимира Зеленского защищают от коронавируса.

Добавим, что военный самолет доставил в Украину первую партию медицинского груза. для борьбы с коронавирусом – два вида тестов, а также маски и другие материалы.

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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