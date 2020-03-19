Вернулся из-за границы: в Ивано-Франковске госпитализируют мужа умершей от коронавируса женщины

Мужа 56-летней женщины, которая умерла в Ивано-Франковске от коронавируса, госпитализируют в местную больницу.

Об этом на брифинге заявил и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, – пишет НВ.

"Контактное лицо женщины, которая до сих пор находилась в самоизоляции, госпитализируют в областную клиническую больницу", – сказал Федоров.

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Он уточнил, что контактным лицом является муж женщины, который недавно вернулся из-за границы. Дети умершей проживают отдельно.

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