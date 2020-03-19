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Вернулся из-за границы: в Ивано-Франковске госпитализируют мужа умершей от коронавируса женщины

19 марта, 22:47

Елена Кузьмич

Дети умершей женщины проживают отдельно

Мужа 56-летней женщины, которая умерла в Ивано-Франковске от коронавируса, госпитализируют в местную больницу.

Об этом на брифинге заявил и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, – пишет НВ.

"Контактное лицо женщины, которая до сих пор находилась в самоизоляции, госпитализируют в областную клиническую больницу", – сказал Федоров.

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Он уточнил, что контактным лицом является муж женщины, который недавно вернулся из-за границы. Дети умершей проживают отдельно.

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Заболел 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сообщил на своей странице мэр Киева Виталий Кличко.

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В Полтавской области из-за коронавируса в самоизоляции находится 291 человек. Но на данный момент в регионе не подтвердили ни одного инфицированного человека.

В супермаркетах ввели ограничения из-за коронавируса. Вслед за торговой сетью АТБ, где для борьбы со спекулянтами и сдерживания паники ввели ограничение на продажу товаров в одни руки, "Сильпо" и Novus сократили регулярный график работы.

А в полиции показали, как ловили нарушителей карантина: видео рейдов по маршруткам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смерть Ивано-Франковск госпитализация коронавирус

Источник: Новое время

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