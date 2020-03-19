Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

В супермаркетах ввели ограничения из-за коронавируса: что изменится

19 марта, 14:14

Станислав Кожемякин

Магазины "Сильпо" и Novus объявили о новом рабочем расписании

Вслед за торговой сетью АТБ, где для борьбы со спекулянтами и сдерживания паники ввели ограничение на продажу товаров в одни руки, две другие крупные сети супермаркетов сократили регулярный график работы.

В частности, сетевой оператор Fozzy Group уменьшил на час время открытия и закрытия не круглосуточных 180 супермаркетов "Сильпо" – теперь они работают 9:00 до 22:00, а некоторые будут закрываться в 21:00 и 21.30.

Это объяснили тем, что в условиях ограниченной работы общественного транспорта работникам тяжело добраться домой. В то же время, новый график не должен повлиять ни на доступность товаров, ни на сервис обслуживания.

Реклама

Перевести магазины на график с 9:00 до 22:00 решил и ритейлер Novus, о чем сообщили на сайте компании, объявив также поиск масок и дезинфекторов.

В тренде
Телеканал "Украина 24" запускает авторский проект Янины Соколовой "Як вам не соромно!"

"Ищем поставщиков: защитных масок, респираторов, дезинфекционных средств, бесконтактных термометров", – отметили в сообщении, объяснив это уменьшением рисков инфицирования внутри супермаркета.

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", кто больше всего потеряет в заработке из-за карантина, а кто, наоборот, сможет благодаря коронавирусу улучшить свое материальное положение.

Больше о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мерах, которые власти предпринимают для сдерживания эпидемии читайте в статье "Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин сильпо супермаркеты коронавирус NOVUS

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантин
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантинУкраина
Эксперты в США о назначении Венедиктовой:
Эксперты в США о назначении Венедиктовой: "Возвращение к старым плохим временам"Политика
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
Все для борьбы с коронавирусом: какие решения приняла Верховная Рада
Все для борьбы с коронавирусом: какие решения приняла Верховная РадаПолитика
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...