В супермаркетах ввели ограничения из-за коронавируса: что изменится

Вслед за торговой сетью АТБ, где для борьбы со спекулянтами и сдерживания паники ввели ограничение на продажу товаров в одни руки, две другие крупные сети супермаркетов сократили регулярный график работы.

В частности, сетевой оператор Fozzy Group уменьшил на час время открытия и закрытия не круглосуточных 180 супермаркетов "Сильпо" – теперь они работают 9:00 до 22:00, а некоторые будут закрываться в 21:00 и 21.30.

Это объяснили тем, что в условиях ограниченной работы общественного транспорта работникам тяжело добраться домой. В то же время, новый график не должен повлиять ни на доступность товаров, ни на сервис обслуживания.

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Перевести магазины на график с 9:00 до 22:00 решил и ритейлер Novus, о чем сообщили на сайте компании, объявив также поиск масок и дезинфекторов.

"Ищем поставщиков: защитных масок, респираторов, дезинфекционных средств, бесконтактных термометров", – отметили в сообщении, объяснив это уменьшением рисков инфицирования внутри супермаркета.

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", кто больше всего потеряет в заработке из-за карантина, а кто, наоборот, сможет благодаря коронавирусу улучшить свое материальное положение.

Больше о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мерах, которые власти предпринимают для сдерживания эпидемии читайте в статье "Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент" на нашем сайте.

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