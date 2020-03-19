Коронавирус в Полтавской области: на самоизоляцию отправили около 300 человек

В регионе пока что не обнаружили ни одного инфицированного

В Полтавской области из-за распространения коронавируса в самоизоляции находится 291 человек. Об этом во время брифинга рассказал председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что на данный момент в регионе нет ни одного инфицированного. Несмотря на это, по словам чиновника, область готова действовать в случае распространения вируса и организовала для зараженных 17 инфекционных отделений на 427 койко-мест.

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Кроме того, для пополнения резервов изделий медицинского назначения из бюджета области выделили 1,5 миллиона гривен. Также определили зоны обсервации: всего 13 пунктов на территории области на 817 человек. Синегубов отметил, что тесты на коронавирус в регионе будут на следующей неделе.

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