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Коронавирус в Полтавской области: на самоизоляцию отправили около 300 человек

19 марта, 15:01

Тина Наринецкая

В регионе пока что не обнаружили ни одного инфицированного

В Полтавской области из-за распространения коронавируса в самоизоляции находится 291 человек. Об этом во время брифинга рассказал председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что на данный момент в регионе нет ни одного инфицированного. Несмотря на это, по словам чиновника, область готова действовать в случае распространения вируса и организовала для зараженных 17 инфекционных отделений на 427 койко-мест.

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Кроме того, для пополнения резервов изделий медицинского назначения из бюджета области выделили 1,5 миллиона гривен. Также определили зоны обсервации: всего 13 пунктов на территории области на 817 человек. Синегубов отметил, что тесты на коронавирус в регионе будут на следующей неделе.

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Ранее мы писали, что крупные супермаркеты сокращают время работы из-за ограничений общественного транспорта, введенных во время всеукраинского карантина.

Кроме того, недавно врачи рассказали, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Полтава люди изоляция Полтавская область коронавирус

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