Весенняя роскошь: в Закарпатской области зацвел шафран

Ковер из цветов, завораживающий своей красотой, раскинулся на 20 гектарах дендропарка

Весенняя роскошь: в Закарпатской области зацвел шафран 2019-03-13T14:30:00+02:00 Запад Ковер из цветов, завораживающий своей красотой, раскинулся на 20 гектарах дендропарка

Цветочный рай находится в дендропарке в селе Березинка. Тут, на 20 гектарах, раскинулся фиолетовый ковер из цветов, который завораживает своей красотой. Цветы проснулись с первыми теплыми днями, ведь шафран любит лужайки, где много света. На территории парка цветы находятся под круглосуточным наблюдением лесников. Работники говорят, что люди бессознательно ради фотографий уничтожают цветы, а штрафовать их не могут.

С 80 разновидностей шафрана, в Украине растут девять. В этом дендропарке шафран цвести будет еще дней 10. Потом фиолетовым ковром покроются поляны – чем ближе к горам, тем позже. Последними цветками шафрана высоко в горах можно будет любоваться в конце мая.

Отметим, что один из самых первых весенних цветков шафран, невысокое растение с ярко-фиолетовыми бутонами, занесено в Красную книгу. К сожалению, любители охоты за "лунным цветком", как еще называют крокусы, срывают цветущие стебли вместе с луковицами. Также мы писали о том, что в Чернигове осенью цвели каштаны.

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