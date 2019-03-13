Весенняя роскошь: в Закарпатской области зацвел шафран
Ковер из цветов, завораживающий своей красотой, раскинулся на 20 гектарах дендропарка
Цветочный рай находится в дендропарке в селе Березинка. Тут, на 20 гектарах, раскинулся фиолетовый ковер из цветов, который завораживает своей красотой. Цветы проснулись с первыми теплыми днями, ведь шафран любит лужайки, где много света. На территории парка цветы находятся под круглосуточным наблюдением лесников. Работники говорят, что люди бессознательно ради фотографий уничтожают цветы, а штрафовать их не могут.
С 80 разновидностей шафрана, в Украине растут девять. В этом дендропарке шафран цвести будет еще дней 10. Потом фиолетовым ковром покроются поляны – чем ближе к горам, тем позже. Последними цветками шафрана высоко в горах можно будет любоваться в конце мая.
Отметим, что один из самых первых весенних цветков шафран, невысокое растение с ярко-фиолетовыми бутонами, занесено в Красную книгу. К сожалению, любители охоты за "лунным цветком", как еще называют крокусы, срывают цветущие стебли вместе с луковицами. Также мы писали о том, что в Чернигове осенью цвели каштаны.
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