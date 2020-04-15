Вместо штрафа – маска и антисептик в подарок: патрульные Луцка раздают средства защиты

В Луцке не только с помощью 3D-принтера создают переходники для аппаратов ИВЛ, но и вместо штрафов выдают маски и антисептики в подарок. В Луцке патрульные решили раздавать средства защиты всем прохожим. Ведь найти их в аптеках крайне трудно, а находиться в общественных местах без маски нельзя. Несмотря на то, что карантин в Украине почти месяц, многие пренебрегают защитными средствами и не соблюдают правила гигиены. Полицейские говорят проводят профилактические беседы, а злостных нарушителей штрафуют. Но большинство местных такой акцией довольны.

"Инициатива правильная, она уже давно требовалась. А не только вводить карательные методы – штрафы, а люди маски купить не могут. В аптеку, где зайдешь – нет, нет, нет", – говорит Александр Белоус, житель Луцка.

Ольга Бузулук, спикер патрульной полиции Волыни:

"Подчеркиваем, что это делается для их безопасности. С улыбкой встречают такую инициативу, надевают маски. Очень хороший антисептик. Содержит глицерин, он смягчает, руки от него не растрескиваются".

Напомним, также новости "Сегодня" писали о том, как в Луцке волонтеры сами производят антисептик и раздают его местным жителям и больницам. Ведь в городе до сих пор дефицит дезинфицирующих средств. За несколько дней волонтеры раздали больше тысячи флаконов.

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