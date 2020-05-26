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Во Львове борец с коррупцией попался на взятке (фото)

26 мая, 19:17

Руслан Ровик

Сотрудник управления по борьбе с коррупцией требовал от бизнесмена крупную сумму

Во Львове на получении незаконной выгоды задержали сотрудника Налоговой службы по вопросам борьбы с коррупцией.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, мужчину задержали непосредственно в момент получения денег – двух тысяч долларов.

По предварительной информации, чиновник вымогал деньги от предпринимателя, обещая ему не создавать искусственных препятствий в ведении бизнеса.

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"26 мая 2020 года должностное лицо было задержано во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов", - говорится в сообщении.

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Задержанному готовятся объявить подозрение, решается вопрос избрания ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Налоговику инкриминируют обвинения по статье, которая грозит лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее руководитель таможенного поста "Ковель" был задержан на получении взятки в размере 5440 долларов.

Также мы сообщали о законе об обличителях коррупции в Украине , который предполагает, что каждый человек сможет заработать на коррупционерах. Документом установлено вознаграждение для обличителей, а также целый ряд гарантий. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":

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взятка коррупция Львов налоговики борьба с коррупцией ГБР

Источник: Сегодня

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