Во Львове девушка получила удар в лицо за отказ познакомиться

Инцидент произошел в шесть часов утра на остановке

Во Львове девушка обратилась к стражам порядка с жалобой на мужчину, который пытался с ней познакомиться, а когда получил отказ, ударил кулаком в лицо.

Как сообщили в патрульной полиции Львовской области, инцидент произошел 11 марта, около шести часов утра.

"Девушка сообщила, что ждала автобуса на улице Шевченко в микрорайоне Рясное-1, к ней подошли двое неизвестных мужчин, начали обидно приставать, нецензурно ругаясь. Когда им отказали, один из мужчин ударил ее кулаком в лицо, после чего оба сбежали", - говорится в сообщении.

Патрульные прибыли по указанному адресу и встретились с потерпевшей, которая подробно описала обидчиков.

Копы начали обследовать прилегающие территории и за два километра от места происшествия заметили подозрительного мужчину, подходившего по описанию. Его остановили и выяснили, что львовянину 45 лет, он был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Потерпевшая опознала мужчину как своего обидчика. Ему грозит наказание по статье "умышленное легкое телесное повреждение" – штраф или исправительные работы на срок до одного года.

Недавно мы сообщали о том, что в центре Полтавы взрослый мужчина жестоко избивал свою приемную дочь – девушка получала удары кулаком по лицу, ее били головой о бетон.

Напомним, ранее в Одесской области парня арестовали по подозрению в убийстве девушки, которая якобы насмехалась над ним во время секса.

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