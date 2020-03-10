Бил головой о бетон: в центре Полтавы отец жестоко издевался над дочерью (видео 18+)

В центре Полтавы взрослый мужчина жестоко избивал девушку-подростка – он наносил ей жестокие удары кулаком в лицо, грудь и по ребрам, а также бил головой о бетон.

Видео этого происшествия было опубликовано в социальных сетях, и вскоре на него отреагировали сотрудники областной полиции.

"Работниками полиции Полтавы был обнаружен в социальной сети фрагмент видеозаписи, где взрослый человек жестоко обращается с несовершеннолетней девушкой. Из видео было понятно, что взрослый мужчина жестоко избивает несовершеннолетнюю", - говорится в сообщении Нацполиции.

Позже копы установили личности участников избиения и открыли уголовное производство, а девушку поместили в реабилитационный центр.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и насилия!

После публикации этого видео в сети поднялся серьезный общественный резонанс: на странице пользователя под ником Morgun Oleksiy в Facebook за сутки ролик набрал более 3200 реакций, им поделились свыше 11 тысяч людей, а свои комментарии оставили более 5400 человек.

Стоит отметить, что в комментариях звучали как призывы к жесткому наказанию приемных родителей, так и непонимание реакции авторов видео, судя по голосам – девочек-подростков, которые хихикали, наблюдая избиение. Появились также реакции тех, кто призывал понять возможные причины такого поведения взрослых людей, объясняя это тем, что "мы же не знаем, что она натворила".

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