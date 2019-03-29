Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове девушка попала под колеса легковушки и вылетела на автобус

Сегодня, 11:44

Спасатели деблокировали пострадавшую из-под автобуса с помощью домкрата

Фото: Facebook
Во Львове девушка попала под колеса легковушки и вылетела на автобус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/de8/112/5c9de8112b666.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/de8/112/5c9de8112b666.jpg Запад Спасатели деблокировали пострадавшую из-под автобуса с помощью домкрата

Во Львове вчера, 28 марта около 20.16 произошло жуткое ДТП в котором пострадала 16-летняя девушка.

"На улице Кульпарковская женщина-водитель автомобиля Suzuki в пределах пешеходного перехода совершила наезд на 16-летнюю жительницу с. Держив Николаевского района, которую в дальнейшем отбросило под колеса встречной маршрутки", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

По информации ГСЧС, спасатели с помощью гидравлического домкрата и пневматических подушек поднимали автобус и деблокировали пострадавшую. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и закрытого перелома плечевой кости, ее госпитализировали в травматологическое отделение 8-ГКБ.

Ранее  писали, что на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.

Кроме этого, сообщалось, что нардепы ужесточат наказание для водителей за нарушение правил дорожного движения, так как на дорогах гибнет слишком много людей. Если авария привела к телесным повреждениям или смерти, виновника лишат свободы от 8 до 10 лет. На такой же срок заберут и права.

А недавно на автодороге Львов – Жовква – Ковель, возле села Боянец Жовковского района столкнулись легковушка и рейсовый автобус,

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег автобус, ДТП, Львов, легковушка

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове девушка попала под колеса легковушки и вылетела на автобус". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткое ДТП под Киевом: грузовик въехал в дом

Сегодня, 09:58

Есть ли в результате ДТП пострадавшие, уточняется

В ДТП с автобусом в Индии погибли восемь человек, десятки пострадавших

Сегодня, 06:45

Инцидент произошел на трассе близ столицы Нью-Дели

Крупное ДТП в Гватемале: спасатели назвали точное количество погибших

Вчера, 19:47

Тягач с прицепом сбил людей, вышедших на дорогу, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП

Я деньги зарабатываю и отдыхаю: в Запорожье копы задержали пьяного "мажора"

Вчера, 17:57

Пьяный водитель элитной иномарки откровенно издевался над полицейскими и пострадавшим

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс

Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Троицкий рассказал, как Медведев обманул Макаревича

Готовят семейный склеп: в Крыму показали могилу сына Януковича

Пиарное самоубийство Гладковских

Звезда фристайла из Казахстана настоящая красавица
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Катя Кищук показала голую грудь

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Основания для вызова «скорой» — Супрун