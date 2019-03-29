Во Львове девушка попала под колеса легковушки и вылетела на автобус

Спасатели деблокировали пострадавшую из-под автобуса с помощью домкрата

Фото: Facebook

Во Львове девушка попала под колеса легковушки и вылетела на автобус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/de8/112/5c9de8112b666.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/de8/112/5c9de8112b666.jpg 2019-03-29T11:44:35+02:00 Запад Спасатели деблокировали пострадавшую из-под автобуса с помощью домкрата

Во Львове вчера, 28 марта около 20.16 произошло жуткое ДТП в котором пострадала 16-летняя девушка.

"На улице Кульпарковская женщина-водитель автомобиля Suzuki в пределах пешеходного перехода совершила наезд на 16-летнюю жительницу с. Держив Николаевского района, которую в дальнейшем отбросило под колеса встречной маршрутки", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

По информации ГСЧС, спасатели с помощью гидравлического домкрата и пневматических подушек поднимали автобус и деблокировали пострадавшую. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и закрытого перелома плечевой кости, ее госпитализировали в травматологическое отделение 8-ГКБ.

Ранее писали, что на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.

Кроме этого, сообщалось, что нардепы ужесточат наказание для водителей за нарушение правил дорожного движения, так как на дорогах гибнет слишком много людей. Если авария привела к телесным повреждениям или смерти, виновника лишат свободы от 8 до 10 лет. На такой же срок заберут и права.

А недавно на автодороге Львов – Жовква – Ковель, возле села Боянец Жовковского района столкнулись легковушка и рейсовый автобус,

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