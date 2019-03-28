Я деньги зарабатываю и отдыхаю: в Запорожье копы задержали пьяного "мажора"
Пьяный водитель элитной иномарки откровенно издевался над полицейскими и пострадавшим
В Запорожье патрульные задержали пьяного водителя элитного Mercedes G500, который совершил ДТП и уехал с места происшествия.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области, 29-летний мужчина был задержан вскоре после получения информации о ДТП от водителя ВАЗа, который заявил, что на улице Чумаченко его машину ударил Mercedes, ехавший задним ходом, а потом скрылся с места происшествия.
Вскоре полицейские заметили автомобиль, на который указывал пострадавший участник аварии, на Прибережной магистрали. Машину остановили и обнаружили, что ее водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина отрицал факт совершения ДТП и оказывал сопротивление сотрудникам полиции, и в результате его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
"Я деньги зарабатываю, а этот п***с за восемь тысяч работает... Я отдыхаю, ты чм*, которое зарабатывает пять рублей и ездишь на Таврии...", – заявлял в ходе общения с полицейскими задержанный, оскорбляя и стражей порядка, и пострадавшего.
В результате патрульные составили на буйного водителя Mercedes три административных протокола – по статьям "совершение ДТП", "оставление места ДТП" и "управление автомобилем в состоянии опьянения".
Ранее на Киевской трассе полицейские гонялись за пьяным водителем на грузовике. А запорожские копы опубликовали видео "голливудской" погони со стрельбой за пьяным водителем грузовика.
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