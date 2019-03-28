Я деньги зарабатываю и отдыхаю: в Запорожье копы задержали пьяного "мажора"

Пьяный водитель элитной иномарки откровенно издевался над полицейскими и пострадавшим

Я деньги зарабатываю и отдыхаю: в Запорожье копы задержали пьяного "мажора" 2019-03-28T17:57:00+02:00 Запорожье Пьяный водитель элитной иномарки откровенно издевался над полицейскими и пострадавшим

В Запорожье патрульные задержали пьяного водителя элитного Mercedes G500, который совершил ДТП и уехал с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области, 29-летний мужчина был задержан вскоре после получения информации о ДТП от водителя ВАЗа, который заявил, что на улице Чумаченко его машину ударил Mercedes, ехавший задним ходом, а потом скрылся с места происшествия.

Вскоре полицейские заметили автомобиль, на который указывал пострадавший участник аварии, на Прибережной магистрали. Машину остановили и обнаружили, что ее водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина отрицал факт совершения ДТП и оказывал сопротивление сотрудникам полиции, и в результате его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

"Я деньги зарабатываю, а этот п***с за восемь тысяч работает... Я отдыхаю, ты чм*, которое зарабатывает пять рублей и ездишь на Таврии...", – заявлял в ходе общения с полицейскими задержанный, оскорбляя и стражей порядка, и пострадавшего.

В результате патрульные составили на буйного водителя Mercedes три административных протокола – по статьям "совершение ДТП", "оставление места ДТП" и "управление автомобилем в состоянии опьянения".

Ранее на Киевской трассе полицейские гонялись за пьяным водителем на грузовике. А запорожские копы опубликовали видео "голливудской" погони со стрельбой за пьяным водителем грузовика.

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