Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Я деньги зарабатываю и отдыхаю: в Запорожье копы задержали пьяного "мажора"

Сегодня, 17:57

Пьяный водитель элитной иномарки откровенно издевался над полицейскими и пострадавшим

Я деньги зарабатываю и отдыхаю: в Запорожье копы задержали пьяного "мажора" Запорожье Пьяный водитель элитной иномарки откровенно издевался над полицейскими и пострадавшим

В Запорожье патрульные задержали пьяного водителя элитного Mercedes G500, который совершил ДТП и уехал с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области, 29-летний мужчина был задержан вскоре после получения информации о ДТП от водителя ВАЗа, который заявил, что на улице Чумаченко его машину ударил Mercedes, ехавший задним ходом, а потом скрылся с места происшествия.

Вскоре полицейские заметили автомобиль, на который указывал пострадавший участник аварии, на Прибережной магистрали. Машину остановили и обнаружили, что ее водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина отрицал факт совершения ДТП и оказывал сопротивление сотрудникам полиции, и в результате его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

"Я деньги зарабатываю, а этот п***с за восемь тысяч работает... Я отдыхаю, ты чм*, которое зарабатывает пять рублей и ездишь на Таврии...", – заявлял в ходе общения с полицейскими задержанный, оскорбляя и стражей порядка, и пострадавшего.

В результате патрульные составили на буйного водителя Mercedes три административных протокола – по статьям "совершение ДТП", "оставление места ДТП" и "управление автомобилем в состоянии опьянения".

Ранее на Киевской трассе полицейские гонялись за пьяным водителем на грузовике. А запорожские копы опубликовали видео "голливудской" погони со стрельбой за пьяным водителем грузовика.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, ВАЗ, Запорожье, Mercedes , пьяный водитель

Вы сейчас просматриваете новость " Я деньги зарабатываю и отдыхаю: в Запорожье копы задержали пьяного "мажора"". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре столкнулись два ВАЗа: авто прижало двух прохожих к магазину

Сегодня, 16:54

От удара ВАЗ-2170 закрутило и выбросило на тротуар, по которому в этот момент шли две женщины

В Харькове произошло тройное ДТП, одна из машин перевернулась

Сегодня, 15:24

Водитель автомобиля ВАЗ-2110 во время движения не выполнил требования дорожного знака

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

О болезнях щитовидки, печени и сердца расскажет ладошка

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Кирилл Сафонов попался на измене

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Певческий дуэт Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной покорил Сеть

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова