Во Львове и области снова продлили карантин: названа дата

Во Львове и области более 150 человек с коронавирусом находятся в больнице

Во Львове не стали смягчать карантин, который ранее был продлен до 1 июня, и решили не смягчать ограничений до 5 июня.

Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"На заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС мы рассматривали решение областной комиссии по вопросам ТЭБ и НС, которая состоялась сегодня. И решение городской комиссии – аналогично областной. То есть, мы продлеваем карантинные меры и ослабления не будет до 5 июня", – заявила заместитель мэра города Галина Сличная.

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По ее словам, 5 июня будет проведено следующее заседание областной и городской комиссий, на которых и примут решение о смягчении или продлении ограничений.

Отметим, что по состоянию на утро 1 июня во Львове и области коронавирусную инфекцию подтвердили у 1700 человек. Из них 421 человек выздоровел, 56 – умерли.

В больницах находятся 154 человека, из них шестеро – в реанимации, двое – на искусственной вентиляции легких.

Ранее мы сообщали, что ко второму этапу карантина в Украине оказались не готовы перейти четыре области.

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Также сайт "Сегодня" писал, как выходят из карантина города Украины.

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