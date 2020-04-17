Во Львове и области выросло число зараженных COVID-19: данные за 17 апреля

В регионе от инфекции скончались восемь человек

Во Львовской области снова возросло число зараженных коронавирусой инфекцией. COVID-19 подтвердили у 203 человек, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Как рассказала заместитель мэра и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, в области от коронавируса уже скончались восемь человек. 11 пациентов уже удалось вылечить.

Всего с начала эпидемии во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1025 человек. Из них госпитализировали 277, на амбулаторном лечении – 748 человек. На данный момент в больнице находятся 94 человека, из них в реанимации – 3 человек. К аппаратам ИВЛ пока никого не подключали.

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Отметим, что в Украине снова зафиксировали рекордный скачок заражений коронавирусом – на данный момент в стране COVID-19 подтвердили у 4662 человек.

Также ранее сообщалось, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса – их уже есть около 200 тысяч. Где в стране можно пройти тест на коронавирус – рассказала рач-педиатр МОЗ Наталья Кундина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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