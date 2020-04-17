В Украине зафиксирован рекордный скачок заражений коронавирусом

В последние дни количество заболевших росло на сотни человек в сутки

В Украине снова увеличилось количество зараженных коронавирусом и дошло до 4662 инфицированных. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай", – говорится в сообщении.

В лидерах остаются Киев, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 16 апреля были лабораторно подтверждены 4161 случай COVID-19, из которых 116 летальных, 186 пациентам удалось вылечиться. Отметим, что в Украине заразилось и много медиков – уже 788.

Отметим, что Украина потратила почти 1,5 млрд грн на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране, больше всего в Киевской области – 427 миллионов, а меньше всего припало на Луганскую область – всего 5 миллионов. Ранее президент Владимир Зеленский обещал миллион долларов тому, кто найдет вакцину или лекарства от коронавируса.

А тем временем в Минздраве уверяют, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса – их уже есть около 200 тысяч. В свою очередь врач-педиатр МОЗ Наталья Кундина рассказала, где можно пройти тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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