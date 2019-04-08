Во Львове из контактного зоопарка похитили зверушек
Среди украденных животных кролики и шиншиллы
Во Львове из контактного зоопарка неизвестные похитили девять зверушек – декоративных кроликов, шиншилл, дегу и беркута.
Злодей пробрался на территорию посреди ночи и воспользовался тем, что клетки были открыты – их закрывали только металлические задвижки, чтобы посетители имели доступ к животным.
В эколого-натуралистическом центре уверены, что целью похищения была продажа зверушек. Заметил вора ночной сторож, но догнать его не сумел.
"Он вышел посмотреть, и увидел там, наверху, на заборе силуэт человека, который перелезал через забор с мешком, и ушел в парк", – рассказал Игорь Антахович, директор Львовского эколого-натуралистического центра.
Напомним, ранее мы писали о том, как дрессировщик в Запорожье поселил медведицу прямо на автостоянке посреди Запорожья.
Также мы писали о том, как оживились питомцы Луцкого зоопарка с приходом весеннего тепла. Сейчас там находится 126 видов животных, общее число которых превышает 500.
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