Дрессировщик поселил свою медведицу прямо на автостоянке посреди Запорожья

В Запорожье на автостоянке нашли медведицу, живущую в кузове грузовика. Владелец не нашел другого места, где можно ее приютить. Выступать с животными в передвижных цирках недавно было запрещено законом, а постоянного вольера у медведицы нет. Сейчас вся надежда дрессировщика – на зоозащитников, которые пообещали найти приют для медведицы.

Грузовик с термобудкой на этой стоянке находится уже второй месяц, а охранники обратили внимание на то, что машина часто начинает раскачиваться. Оказалось, что в машине – медведица по кличке Маша, рассказал дрессировщик Александр.

"Законы вышли, что работать нельзя, а куда девать животных, никто не рассказал", – заявил он.

Маша – тянь-шанская бурая медведица, почти 20 лет она выступала на арене, но новый закон запретил использовать животных в передвижных цирках. Двоих своих питомцев Александр уже передал в местный зоопарк, но для Маши места там не хватило, а потому, признается дрессировщик, он вынужден держать ее в машине в тесной клетке.

"Конечно, это мой ребенок, я ее вырастил, из вот такого, она в ладошку помещалась, когда я ее взял, они рождаются как хомячки", – объяснил дрессировщик Александр Писарев.

Цирковые артисты возмущаются, что народные избранники закон приняли, а вот куда деть животных – не подумали.

"Наше цирковое сообщество настаивает на том, чтобы прежде чем принимать такой закон, нужно решить, что делать с данными животными, которые не приспособлены жить в условиях воли", – напомнила директор Запорожского цирка Тамара Зубко.

Помочь медведице согласились зоозащитники – возле Самбора во Львовской области для нее построят просторный вольер.

"Они уже начали строить вольер, будет огражден электропастухом, это не будет такой закрытый механический вольер, будут все надлежащие условия", – заверила зоозащитница Мария Трунова.

Закончить работы планируют на протяжении нескольких дней. У же на следующей неделе Александр отвезет Машу к новому месту проживания.

Ранее в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную. На ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.

Также мы писали о том, как медведь заперся в автомобиле и принялся "бибикать", чтобы спастись.

Также сообщалось, что жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы". Как оказалось, дикий зверь сбежал из Национального парка в городе Закопане, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.