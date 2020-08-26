Во Львове избили мужчину, оскорблявшего украинцев (видео)

Во Львове избили мужчину, который оскорблял украинцев, а День Независимости называл "сельским праздником".
Как выяснилось, пострадавшим оказался пользователь Facebook под ником Михаил Шпир. Во время трансляции своей прогулки по Ивано-Франковску он оскорблял местных жителей.
Его видео вызвало серьезный резонанс в Сети, неизвестными были опубликованы личные данные автора ролика: его адрес, номера телефонов, а также паспортные данные.
Позже, во Львове, мужчину встретили несколько человек, которые напали на него и избили.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены жестокости (18+)!
В свою очередь, сам Шпир подтвердил факт избиения и пригрозил виновным "записями камер наблюдения" и "депутатскими запросами".
Ранее мы сообщали, что в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. Его уже задержала полиция.
Также напомним, в Одессе мужчина с кулаками напал на беременную женщину в маршрутке.
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