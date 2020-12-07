Во Львове избили таксиста ради наживы

Во Львове двое парней ограбили и избили 30-летнего таксиста.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел на улице Стефаника 7 декабря около пяти часов утра. Пострадавший сам обратился в полицию и сообщил о случившемся.
Выяснилось, что на мужчину напали пассажиры, которых он подвозил. Они забрали у пострадавшего четыре тысячи гривен и скрылись в неизвестном направлении.
Позже патрульные заметили на улице Мартовича двух мужчин, приметы которых совпадали с приметами нападавших и задержали их.
Злоумышленниками оказались – 24-летний житель Пустомытовского района и 26-летний львовянин.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
Ранее мы сообщали, что в Буче 25-летний местный житель и 34-летний киевлянин напали на таксиста, избили его и ограбили.
Напомним, в центре Днепра напали на таксиста. Нападающие повредили легковушку и разбили об нее чайник. Пострадавшего госпитализировали.
Также новости "Сегодня" писали о жутком убийстве таксиста в Кривом Роге.
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