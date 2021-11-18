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Во Львове избирают меру пресечения Остапу Стахиву. Под судом сразу два митинга (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
18 ноября, 13:08
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В здание суда не пускают ни журналистов, ни сторонников активиста
Лидеру антивакцинаторов избирают меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"
Лидеру антивакцинаторов избирают меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 18 ноября, во Львове в 12:00 началось заседание суда по избиранию меры пресечения лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву. Возле здания суда собралось множество людей. Как известно, мужчину обвиняют в попытке госпереворота.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали

Под Галицким районным судом Львова собралось множество людей. Здесь должны избрать меру пресечения лидеру движения против принудительной вакцинации Остапу Стахиву, который 17 ноября на суд не пришел по состоянию здоровья.

Под суд приехал полицейский микроавтобус и люди начали скандировать "Свободу Остапу", предполагая, что активист находится внутри автомобиля.

Кроме того, в нескольких десятках метров начала собираться группа националистов, которые выступают за задержание и осуждение Стахива.

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К слову, в здание суда не пускают ни журналистов, ни сторонников активиста.

Под зданием суда много людей. Фото: "Сегодня"
Под зданием суда много людей. Фото: "Сегодня"

Во Львове избирают меру пресечения Остапу Стахиву. Фото: "Сегодня"
Во Львове избирают меру пресечения Остапу Стахиву. Фото: "Сегодня"

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Что происходит под зданием суда во Львове. Фото: "Сегодня"
Что происходит под зданием суда во Львове. Фото: "Сегодня"

Подробности от СБУ

Антивакцинаторы призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

В результате сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.

В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах.

Затем они собирались создать на территории Украины территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

Кроме того, во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Что известно о лидере антиваксеров Стахиве?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.

В 2015 году был кандидатом в мэры Винников от Украинской республиканской партии, но не прошел. В 2019 году баллотировался во Львове в Верховную Раду, публикуя фейковую социологию о поддержке более 18%, но в итоге набрал 1,2% голосов избирателей.

Во время местных выборов во Львове в прошлом году он заявлял, что будет участвовать в выборах мэра Львова, но тоже не прошел.

Против вакцинации и за теории заговора

Остап Стахив распространяет фейки о коронавирусе и выступает против вакцинации, называя себя активистом и правозащитником. В частности, еще 16 октября он рассказывал, что якобы вышки для связи облучают жителей Львова.

Во время карантина Стахив не раз устраивал провокации в больницах Львова и других городов, транслируя их в соцсети и убеждая своих подписчиков, что пандемия – выдумка. В декабре прошлого года он проводил нелегальные пикеты против вакцинации от COVID-19 и карантина.

А в июле для своей пропаганды он использовал детей – организовал еще один митинг, многие участники которого были несовершеннолетние.

Укололся "Спутником"

Как пишет "Форпост", несмотря на публичное отрицание прививок, Стахив весной вакцинировался российским "Спутником V". Однако прививку делал не в руку, как все, а в ягодицу.

Ворвался в больницу

В марте этого года скандально известный львовский активист Остап Стахив ворвался в инфекционное отделение больницы в Закарпатье, где лечат больных ковидом.

Он пытался показать, что в больнице нет больных, а коронавирус – вымысел. Но не тут-то было. За нарушение карантина его задержали полицейские. Всех нарушителей, которые были вместе с ним, отвезли в отдел полиции, где составили админпротокол по ст. 44 КУоАП.

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