СБУ пришла к лидеру антивакцинаторов Остапу Стахову – подробности (видео)

24 ноября антивакцинаторы планируют масштабный протест в центре Киева

К лидеру украинских активакцинаторов Остапу Стахову пришли из СБУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 16 ноября, во Львове к лидеру украинских активакцинаторов Остапу Стахову пришли из СБУ.

Об этом сообщает Страна.

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Как стало известно, во Львове в квартиру к Стахову пришли силовики еще в 6 утра. В это время возле квартиры Стахова также собираются его сторонники.

Отмечается, что на 24 ноября антивакцинаторы планируют масштабный протест в центре Киева.

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Что известно о лидере антиваксеров Стахове?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.